L’effet est sans nul doute moins clinquant mais le choix est réduit pour les industriels en quête d’alternatives au plastique, quelles qu’en soient les raisons. Ainsi, Solia, le spécialiste des emballages pour la restauration hors domicile et la vente à emporter, annonce le lancement du premier plateau repas de son catalogue entièrement conçu en carton kraft, le kit Ecokraft. « Tout recyclable » et séduisant « par son aspect brut, naturel et facilement personnalisable », souligne-t-il. Il sera présenté lors du salon Sirha Green, les 8 et 9 juin 2022 à Lyon (Rhône).

