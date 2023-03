Solarenn roule pour IPP

« Quand il y a des difficultés, elles sont anticipées et gérées ensemble » : pour Solarenn, la disponibilité de son fournisseur de palettes est un atout. Elle lui a permis, par exemple, de faire face aux pénuries au cours des deux dernières années… La coopérative bretonne spécialisée dans les fruits et légumes a donc logiquement renouvelé sa confiance à IPP avec lequel elle travaille depuis maintenant dix ans. La société, qui regroupe une trentaine de maraîchers certifiés à haute valeur environnementale (HVE) et qui se revendique comme le cinquième opérateur national du secteur, a utilisé 80 000 palettes IPP de format 800 x 1200 mm en 2022. Elle s’en sert pour véhiculer ses produits – essentiellement tomates et gariguettes – du lieu où ils sont produits vers les entrepôts de Saint-Armel (Morbihan).

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]