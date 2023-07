SoftBank pourrait coter son activité de paiement PayPay aux États-Unis, selon des sources

TOKYO (Reuters) - SoftBank envisage une cotation aux États-Unis pour son activité de paiement PayPay, selon trois sources proches du sujet, un listing qui aurait lieu alors que SoftBank prépare déjà l'introduction en Bourse du concepteur de puces Arm.

New York est jugé plus attractif que Tokyo pour y coter les entreprises, les valorisations des entreprises technologiques y étant généralement plus élevées, selon une source.

La date de l'introduction en bourse n'est pas encore définie, car PayPay, qui perd de l'argent, doit d'abord démontrer qu'il deviendra rentable, a déclaré la source.

SoftBank a déjà évoqué sa volonté de coter PayPay, un dirigeant ayant déclaré en novembre que la société valait un peu moins de 1.000 milliards de yens (6,50 milliards d'euros). Que le conglomérat envisage une cotation aux États-Unis n'avait jusqu'ici pas été évoqué.

Les représentants de PayPay et de SoftBank Corp, l'entreprise japonaise de télécommunications du groupe SoftBank, ont déclaré qu'ils ne commenteraient pas des rumeurs. PayPay est détenu par SoftBank Corp, sa holding Z Holdings, et le second Vision Fund du groupe.

Les actions de SoftBank Group ont clôturé en hausse de 2%, Z Holdings ayant fait un bond de près de 6%, leur plus forte progression en une journée depuis février.

Les cotations d'entreprises japonaises à New York sont rares. La messagerie Line, basée à Tokyo, a eu une double cotation en 2016 et a ensuite fusionné avec une filiale de SoftBank, la cotation de Syla Technologies en mars étant un exemple plus récent de cotation aux Etats-Unis, selon Dealogic.

"Les actions de Z Holdings ont réagi sur l'espoir qu'une cotation aux États-Unis entraînerait une valorisation supérieure, mais les récentes cotations au Japon de Rakuten Bank et de SBI Sumishin Net Bank montrent que les fintech peuvent aussi se coter sur les marchés domestiques", explique l'analyste Kirk Boodry chez Astris Advisory Japan, qui évalue la valorisation de PayPay à entre 800 et 900 milliards de yens.

PERTES

Le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, s'est récemment engagé à devenir "offensif" sur l'intelligence artificielle, qui attire l'intérêt - et les fonds - des investisseurs mondiaux. Le fondateur était resté en repli après la baisse des valeurs de la technologie.

PayPay, qui propose des services de paiement par QR code, est utilisé par plus de 55 millions de personnes au Japon, ce qui en fait un acteur de premier plan sur un marché des paiements numériques très encombré.

Le groupe a bénéficié d'efforts du gouvernement pour encourager les consommateurs à payer en numérique plutôt qu'en liquide, et a crû en offrant des baisses de tarifs importants à ses clients.

PayPay a enregistré une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 11,9 milliards de yens pour l'exercice clos en mars, contre une perte de 43,2 milliards de yens un an plus tôt.

SoftBank vise la rentabilité pour son unité financière, qui comprend PayPay, pour l'année se terminant en mars 2026. PayPay est le service de paiement mobile le plus répandu au Japon, selon une enquête menée auprès des utilisateurs par Mobile Marketing Data Labo.

SoftBank prévoit d'introduire en bourse le concepteur britannique de puces Arm aux États-Unis, afin de lever des fonds suite à l'effondrement des valorisations dans le secteur de la technologie.

(Reportage Sam Nussey, Miho Uranaka, Scott Murdoch, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)