Sodiaal investit 170 millions, fonds pour le newspace, recrutements dans la chimie... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Entremont Sodiaal va investir 170 millions d'euros dans sa filière fromage.

Sodiaal investit 170 millions d'euros dans sa branche fromage

La coopérative agricole Sodiaal, propriétaire des marques Candia et Entremont, va investir 170 millions sur les cinq prochaines années. Objectif : soutenir le développement de sa branche fromage.

38 millions d’euros pour faire décoller les start-up françaises et européennes du spatial

Majoritairement financé par le CNES et Bpifrance, le fonds de capital-risque CosmiCapital géré par la société Karista, cible les start-up du Newspace. Les deux premiers deals pourraient être signés dès cette année.

Boostée par ses nouveaux marchés, la filière chimie prévoit une accélération de ses recrutements

France Chimie, organisation professionnelle du secteur, prévoit le recrutement de 24 000 salariés par an dans les cinq ans qui viennent, contre 20 000 en moyenne ces dernières années. La transition écologique, énergétique et numérique booste un secteur qui devra par ailleurs remplacer de nombreux départs à la retraite.

Comment le centre d’essais Critt M2A a réussi sa transition vers la mobilité électrique

À Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), le Critt M2A a anticipé dès 2015 le déclin des voitures thermiques. Spécialiste des moteurs et des turbocompresseurs, ce centre d’essais se réinvente pour embrasser la transition électrique.

Bientôt séparé de Sanofi, EuroAPI prévoit 580 millions d'euros d’investissement, dont la moitié en France

Sanofi prévoit toujours pour début 2022 la sortie de son périmètre de ses activités de production de principes actifs pour tiers. L'entité EuroAPI prévoit déjà 580 millions d’euros d’investissements jusqu'en 2025 pour ses 6 sites industriels en Europe, dont 270 millions pour les sites d'Elbeuf (Seine-Maritime) et de Vertolaye (Puy-de-Dôme).

Le prix du gaz sera gelé tout au long de l'année 2022, annonce Jean Castex

Invité au JT de TF1 jeudi 21 octobre, le Premier ministre Jean Castex a assuré que les prix du gaz seraient gelés tout au long de l'année 2022, et non plus seulement jusqu'en avril comme prévu. Une indemnité « classe moyenne » sera également versée aux 38 millions de Français gagnant moins de 2 000 net par mois.

Lucart investit 80 millions d’euros pour augmenter les capacités de sa papeterie vosgienne

Le projet d’investissement de 80 millions d’euros de l’italien Lucart sur son site de Laval-sur-Vologne (Vosges) vise à augmenter ses capacités industrielles, décarboner sa production de vapeur et améliorer sa logistique. L’enveloppe devrait créer 50 emplois supplémentaires à l’horizon 2024.