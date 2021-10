Sodiaal Fromages inaugure l’extension de sa laiterie à Saint-Flour dans le Cantal

Lle groupe Sodiaal Fromages inaugure jeudi 21 octobre à Saint-Flour (Cantal) un investissement de 10 millions d'euros destiné à la modernisation de la Fromagerie de Saint-Flour et l’accroissement de ses capacités de production. Leader des AOP Cantal, Bleu d’Auvergne et Fourme d’Ambert, Sodiaal Fromages espère augmenter sa production de fromages persillés d’Auvergne AOP. Créée il y a 50 ans, la Fromagerie de Saint-Flour est numéro un des Bleus d’Auvergne AOP et Fourme d’Ambert AOP et des spécialités de Bleu de Saint-Flour et Carré d’Aurillac.