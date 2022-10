Sodexo prévoit un retour du CA et des marges aux niveaux pré-pandémie pour 2023

(Reuters) - Sodexo a déclaré mercredi prévoir pour 2023 un retour du chiffre d'affaires et des marges aux niveaux de 2019, alors que le groupe français de restauration collective et de services rebondit après la pandémie et augmente ses prix pour faire face à l'inflation.