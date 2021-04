Sodebo veut créer un millier d'emplois dans cinq unités de production à Saint-Georges-de-Montaigu

15 jours gratuits et sans engagement

Sodebo planifie la construction de cinq unités de production et logistique dans les dix ans sur son pôle vendéen de Saint-Georges-de-Montaigu. Quant à l’effectif, il passera de 2 500 salariés actuellement à 3 600 dans le même temps. C’est sur ce seul et unique pôle industriel couvrant des dizaines d’hectares, le "Sodeboland" que le groupe familial vendéen fabrique ses pizzas, Pastabox, sandwiches préemballés, salades préparées, galettes garnies et autres références du rayon frais.