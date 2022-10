Société Porc Montagne renforce son site d'abattage et de découpe à Sainte-Radegonde

Filiale groupe coopératif Alliance Porci d'Occ (APO), l'unité d'abattage et de découpe de porcs de Société Porc Montagne basée à Sainte-Radegonde, dans l'agglomération de Rodez (Aveyron), a engagé un programme d'investissement pour se doter de nouveaux équipements dédiés à la fois à la congélation, au stockage et au chargement de conteneurs. Une enveloppe globale de 7,5 millions d'euros est prévue. Au programme: la construction de tunnels de congélation et d'une chambre froide d'une capacité de 1 500 palettes, l'aménagement d'une zone de chargement de conteneurs. Les tous premiers travaux ont été engagés dès la fin de l'année 2021.

