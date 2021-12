Société générale: Oudéa va superviser directement le contrôle des risques

© BENOIT TESSIER Société générale a annoncé vendredi une réorganisation de sa direction générale avec entre autres la reprise en direct par le directeur général, Frédéric Oudéa (photo), de la supervision du contrôle des risques et de la conformité. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

Cette décision, explique la banque française, intervient "suite à l'achèvement des programmes de remédiation concernant les procédures judiciaires américaines".

Le groupe avait annoncé la semaine dernière l'abandon définitif des procédures judiciaires relatives aux accords conclus il y a trois ans avec les autorités américaines.

SocGen avait accepté en 2018 de verser au total près de 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros environ au cours actuel) au Trésor américain dans le cadre d'accords amiables pour solder des enquêtes portant sur des soupçons de manipulation des taux Libor, sur des transactions avec le fonds souverain libyen et sur des violations présumées de sanctions économiques américaines.

Diony Lebot, directrice générale déléguée qui assumait jusqu'à présent la responsabilité du contrôle des risques et de la conformité, supervisera désormais l'ensemble des politiques ESG et "leur traduction effective dans les trajectoires des métiers et fonctions", précise le groupe dans un communiqué.

Elle conserve la supervision des métiers de services financiers spécialisés et d'assurance.

Parallèlement, Gaëlle Olivier, qui dirigeait jusqu'à présent la région Asie-Pacifique, est nommée directrice générale adjointe.

(Rédigé par Marc Angrand)