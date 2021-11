SocGen: Résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Société Générale a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement ainsi qu'à la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de COVID-19. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

La troisième banque française cotée en bourse, après BNP Paribas et Crédit Agricole SA, a déclaré que son bénéfice net avait presque doublé au cours du trimestre, passant de 862 millions d'euros un an plus tôt à 1,6 milliard d'euros et dépassant ainsi le consensus de 952 millions réalisé par Refinitiv à partir des prévisions d'analystes.

L'établissement de crédit a également relevé sa prévision 2021 pour ses provisions. Il s'attend désormais à ce que le coût du risque - qui reflète l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits - ne dépasse pas 20 points de base cette année alors qu'il anticipait jusque là un coût du risque compris entre 20 et 25 points de base.

SocGen a également indiqué dans un communiqué avoir lancé un programme de rachat d'actions d'environ 470 millions d'euros.

La banque a aussi annoncé la nomination de Claire Dumas au poste de directrice financière du groupe en remplacement de William Kadouch-Chassaing.

(Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot et Nicolas Delame, édité par)