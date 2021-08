SocGen relève ses prévisions 2021, baisse des provisions au 2e trimestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Société générale a relevé mardi ses prévisions pour 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

La banque s'attend désormais à une progression des revenus de tous ses métiers en 2021, y compris dans la banque de détail en France où elle avait précédemment anticipé une variation comprise entre -1% et +1%.

La troisième banque française, après BNP Paribas et Crédit agricole, a également annoncé que son ratio de coût du risque - qui reflète les provisions pour créances douteuses - serait plus faible que prévu en 2021. Il devrait être compris entre 20 et 25 points de base, contre une prévision précédente de 30 à 35 points de base.

La banque a dégagé un bénéfice net de 1,44 milliard d'euros au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 milliard d'euros un an plus tôt. Le produit net bancaire a pour sa part augmenté de 18,2% à 6,26 milliards d'euros.

(Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean Terzian)