SocGen fait mieux qu'attendu au troisième trimestre, vise une meilleure rentabilité pour 2022

La troisième banque française par la capitalisation boursière indique dans un communiqué que son bénéfice net a reculé de 6,4% sur le trimestre, mais à 1,5 milliard d'euros, il ressort au-dessus des prévisions des analystes qui attendaient en moyenne 999 millions selon le consensus I/B/E/S Refinitiv.

Sur le trimestre, les revenus de la banque ont crû de 2,3% tandis que ses charges ont progressé de 1,5%.

Le groupe, dont l'actuel patron de la banque de financement et d'investissement, Slawomir Krupa, deviendra l'an prochain le nouveau directeur général avec le départ prévu de Frédéric Oudéa, indique viser pour 2022 un coefficient d'exploitation en deçà de 64%, à la faveur d'une meilleure maîtrise des coûts, alors qu'il prévoyait précédemment un coefficient entre 64% et 66%.

Ce coefficient d'exploitation est à 59,6% à fin septembre.

Evoquant dans un communiqué un "environnement géopolitique et économique de plus en plus complexe", la SocGen a renforcé sur le trimestre écoulé ses provisions pour mauvaises créances avec un coût du risque multiplié par 2,3.

Elle a néanmoins laissé inchangé son objectif de coût du risque attendu entre 30 et 35 points de base.

Société Générale a annoncé jeudi la nomination de Stéphane Landon au poste de directeur des risques du groupe à partir du 1er décembre 2022.

(Reportage Silvia Aloisi et Matthieu Protard, édité par Jean-Stéphane Brosse)