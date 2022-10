Snetor Green : pour des solutions durables

Engagé dans la recherche et le développement de produits en faveur d’une économie circulaire, le Groupe Snetor a créé en 2019 la marque Snetor Green.

En partenariat avec de nombreux producteurs dans le monde, Snetor Green offre une gamme complète de plastiques recyclés, biodégradables, biosourcés et mass balance destinés à tout type de secteur : bâtiment, jouet, cosmétique, ménager, emballage, automobile…

Snetor Green propose des matières recyclées « post consommation » et « post industrielles ». Certains produits sont certifiés FDA (Food and Drug Administration) NOL (None Objection Letter).

Une équipe experte, dédiée à la gamme Snetor Green, accompagne au mieux ses partenaires dans leurs recherches et projets de développement.

Cette offre vient renforcer la gamme complète de polymères de premier choix proposée par Snetor, allant des produits de commodité aux produits techniques.

Snetor : une expertise mondialement reconnue

Le Groupe Snetor exerce son savoir-faire et son expertise dans le négoce et la distribution de matières plastiques et de produits chimiques depuis 1981. Avec plus de 400 collaborateurs, le Groupe est présent dans plus de 100 pays avec une trentaine de bureau dans le monde.

Leader en France et en Afrique, Snetor est également présent en Amérique Latine où il est désormais reconnu comme un acteur incontournable. Le Groupe connaît par ailleurs un fort développement sur les marchés américain et européen.

Snetor offre une véritable expertise grâce à des équipes commerciales et un Customer Service dédiés, une maîtrise totale des flux logistiques directs et indirects. Avec plus de 90 plateformes logistiques dans le monde, Snetor est à même d’assurer la disponibilité des produits et de garantir une livraison dans les meilleurs délais.

Le Groupe s’engage étroitement avec ses partenaires sur toute la chaîne de valeur. Une équipe d’ingénieurs plasturgistes est présente tout au long du processus de transformation pour conseiller et accompagner les clients dans leurs projets.

Pour en savoir plus, retrouvez les équipes de toutes les filiales du Groupe Snetor à la K 2022, du 19 au 26 octobre. Snetor sera ravi de vous accueillir sur son stand D40 dans le Hall 8A pour échanger et partager un moment convivial.

Contenu proposé par Snetor