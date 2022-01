SNCF, Safran, L'Oreal... Leurs stratégies pour mieux recruter

Parmi les plus 100 plus gros recruteurs en 2022, certains rivalisent d'ingéniosité pour séduire de nouvelles recrues. Ils n'hésitent pas à recourir aux réseaux sociaux prisés par les jeunes, à l'intelligence artificielle ou encore au gaming. Découvrez les solutions mises en place huit entreprises, dont la SNCF, L'Oréal et Schneider Electric.