SMI crée une filiale en France

Se rapprocher de ses clients français et en trouver de nouveaux, en faisant mieux connaître son offre dans les lignes complètes : voilà, en résumé, les deux raisons qui ont conduit le groupe italien SMI à ouvrir une filiale en France. Le constructeur de machines pour le conditionnement des boissons connaît bien le marché hexagonal. Il y a vendu plus de 200 machines à des industriels de renom comme les minéraliers Perrier et Danone, la brasserie Champigneulles ou bien des caves coopératives, dans le vin. « L’histoire de l’entreprise, créée en 1987 par la famille Nava, est liées aux machines de fardelage à lancement de film qui furent les premiers équipements qui nous ont permis de nous lancer sur le marché - précise Christophe Baehr, responsable des ventes - puis à partir des années 2000 nous avons commencé à nous intéresser à l’amont de la ligne, et notamment aux souffleuses de bouteilles. L’objectif de cette filiale est aussi de mieux faire connaître cette offre auprès de la clientèle française ».

