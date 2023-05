Sleever international fête ses 50 ans

Séquence émotion lors du salon Interpack qui s’est tenu du 4 au 10 mai 2023, à Düsseldorf, en Allemagne ! Le lundi 8, Sleever international a fêté ses 50 ans. Une cérémonie notamment marquée par la visite du designer Rob Vermeulen, de Patricia Muller, qui représente le salon en France au travers de Promessa, et Thomas Dohse, le directeur de ce rendez-vous majeur de l’emballage mondial organisé tous les trois ans par Messe Düsseldorf. Fondée en 1973, l’entreprise familiale française est devenue, au fil des années, le spécialiste mondial de l’étiquetage et du « sleeve », une technique de décoration reposant sur la rétraction sous l’effet de la vapeur d’un film en plastique – le manchon ou étiquette tubulaire – autour d’un emballage. Implanté à Morangis (Essonne) et présent sur les cinq continents, Sleever est intégré, de la formulation et de la transformation des films – l’usine française est à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) – au conditionnement à façon en passant par l’impression et la construction des machines de pose. Le rétreint impose ainsi de maîtriser parfaitement la déformation des images et les anamorphoses pour que le décor, conçu à plat, ressorte parfaitement après la mise en volume.

Intégration verticale

Comme l’a indiqué Éric Fresnel, le patron de Sleever, cette intégration verticale a permis de multiplier les innovations techniques et marketing sur des marchés très différents, des tubes de dentifrice aux bouteilles de champagne en passant par les produits d’entretien, l’épicerie, les produits laitiers, les spiritueux, le luxe, les eaux et les boissons. Sur des volumes simples et complexes avec un art de la soudure consommé… Dans les années 1990, « le passage des bouteilles du polychlorure de vinyle (PVC) au polyéthylène téréphtalate (PET) a constitué une rupture et un véritable défi technique auquel nous avons su répondre », a rappelé Éric Fresnel qui collectionne les récompenses glanées dans le monde entier lors de concours comme l’Oscar de l’emballage ou PackTheFuture avec un prix obtenu justement le 9 mai sur Interpack.

Combinaison de technologies

Reposant sur la combinaison de technologies d’impression comme l’héliogravure et le numérique, d’encres et de vernis mats et brillants, les effets confèrent des touchers, des odeurs et des aspects spécifiques, mais aussi des barrières et des résistances particulières aux ultraviolets (UV), aux graisses et à l’humidité. Dans le domaine de la santé, des médicaments et des produits à forte valeur ajoutée, les technologies développées par Sleever servent également à lutter contre les marchés gris et la contrefaçon avec des témoins d’effraction, des hologrammes, des solutions de traçabilité et l’intégration de filigranes de sécurité. Entre l’habillage, l’information, la protection et la promotion, l’entreprise, du « collector » aux très grandes séries, est ainsi présente sur les produits de grande consommation à forte rotation (FMCG) comme sur les marchés de spécialité.

Économie circulaire

Sous le signe des « 3R », la recherche et développement (R&D) se concentre désormais sur la décarbonation des équipements et des produits et l’économie circulaire avec la réduction des épaisseurs, l’incorporation de plastiques recyclés et la mise au point de formulations adaptées aux particularités des filières de tri, de collecte et de recyclage des différents pays. Porté, en France, par la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et, au sein de l’Union européenne, par le projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballage (PPWR), le réemploi est désormais au cœur des réflexions, comme le démontre le lancement sur Interpack d’une solution dédiée. Soit un décor personnalisé pour un emballage standardisé !

Sleever International revendique la réalisation de quelque 550 projets par an et réalise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros avec un effectif de 1000 salariés.