Recyclage des plastiques styréniques : Skytech inaugure son usine normande

Les vieux frigos et pare-chocs abîmés peuvent désormais devenir des aspirateurs. C’est toute la magie du recyclage des plastiques durs effectué sur le site de production de Skytech au Val d’Hazey en Normandie, inauguré le 6 octobre dernier. Mais point question de sorcellerie ici... L’entreprise, spécialisée dans la production de résines ABS, PS et PP recyclées à destination des industriels et des plasturgistes, utilise en effet un procédé industriel breveté

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]