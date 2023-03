SK hynix confirme son projet d’usine d’encapsulation avancée de puces aux Etats-Unis

Le sud-coréen SK hynix, deuxième fabricant mondial de puces mémoires derrière son compatriote Samsung, aura bel et bien son usine de test, d’assemblage et d’encapsulation avancée de semi-conducteurs aux Etats-Unis. Le projet est confirmé par Park Jung-ho, co-PDG de l’entreprise, lors de l’assemblée ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 29 mars à Icheon, en Corée du Sud, rapporte le site d’information sud-coréen The Herald Kora.

