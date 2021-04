Six salariés de Blade s’associent à Xavier Niel (Iliad) contre Octave Klaba (OVH) pour la reprise de leur société

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Shadow Shadow, le service de PC virtuel de jeu de Blade.

Deux offres finalistes vont être déposées ce 13 avril au tribunal de commerce de Paris pour la reprise de Blade, la société de service Shadow de PC de jeu dans le cloud, en redressement judiciaire depuis le 2 mars. D’un côté, celle d’Octave Klaba, le fondateur et président du conseil d’administration du champion français du cloud d’infrastructure OVH. De l’autre, celle de six salariés de Blade et Xavier Niel, le patron-fondateur d’Iliad, qui possède notamment les sociétés Free et Scaleway.

Le 23 mars, quatre offres de reprise avaient été déposées, dont une d’Octave Klaba, une de Xavier Niel et une de six salariés de Blade. Pour la phase finale, un repreneur potentiel a décidé de se retirer de la course, tandis que les six salariés de Blade ont choisi de s’associer à Xavier Niel dans une structure commune détenue à 20 % par eux et à 80 % par le patron d’Iliad. [...]