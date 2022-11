Six lauréats pour All4Pack Innovations

Au terme d’une sélection en deux tours à partir de dossiers remplis par les exposants, les six lauréats d’All4Pack innovations sont présentés, avec les gagnants de l’Oscar de l’emballage, dans l’espace dédié du salon qui se tient 21 au 24 novembre à Paris-Nord Villepinte. La cérémonie officielle est programmée le mardi 22.

Dans la section « solution durable et responsable », est primé Leygatech qui a développé, avec Geneomat, Thinox, une technologie d’operculage de barquettes en Inox réemployables destinée aux marchés de la restauration collective.

Dans la section « design et ergonomie », PillowUp de Goglio est un sachet « deux en un » qui passe de la position horizontale à verticale en un seul geste. Une fonctionnalité exploitable en production comme en stockage.

Dans la section « technologie innovante », c’est l’inspection hyperspectrale d’Engilico qui remporte les suffrages. Hyperscope exploite, en outre, les avancées de l’intelligence artificielle (IA) pour détecter les fuites dans les soudures des emballages rigides.

Dans la section « matériau d’avenir », Tosa, au terme d’un programme de recherche et développement (R&D) mené avec un partenaire, propose un papier doté d’un coefficient d’étirement de 40% destiné à la palettisation.

Dans la section « performance logistique », Ranpak propose, avec Cut'it ! Evo, une machine conçue pour adapter en continu la taille de l’emballage à son contenu. Idéal pour lutter contre les colis pleins de vide dans le commerce en ligne.

Le prix spécial du jury est enfin revenu à LivingPackets pour The Box. Dédié à la logistique et aux livraisons, cet emballage, réutilisable, pliable, connecté et bardé de brevets, est issu de 3 ans de R&D.