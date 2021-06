Six ans après le Dieselgate, quelles sont les conséquences de ce scandale pour l’industrie automobile ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Volkswagen Volkswagen, qui a reconnu sa responsabilité, s'invente désormais un avenir électrique.

Six ans après la découverte de la présence, dans certains moteurs Volkswagen, d’un logiciel capable de tromper les contrôles sur les émissions polluantes, le Dieselgate revient avec fracas sur le devant de la scène. Volkswagen, ainsi que Renault et, depuis mercredi 9 juin, Peugeot, ont été mis en examen pour "tromperie" dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en France en 2017.

Comme Renault, Peugeot a dit dans un communiqué "être fermement [convaincu] que [ses] systèmes de contrôle des émissions répondaient à toutes les exigences applicables à l'époque et continuent aujourd’hui de les respecter". Deux autres marques de Stellantis, Citroën et Fiat-Chrysler doivent être auditionnées jeudi 10 juin et en juillet, ce qui laisse planer le spectre de nouvelles mises en cause.

