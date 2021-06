Sites Arquus, la faillite du management, Naval Group, la production de l'A320 d'Airbus... Les cinq articles les plus lus de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Guittet Pascal Niveau de production fluctuant, sur-mesure... Arquus mise plutôt sur les compétences et la logistique que les robots pour moderniser sa production.

1 - La recette du champion des blindés Arquus pour moderniser ses sites industriels… sans robots

2 - "La multiplication des chefs de projet est une catastrophe managériale majeure", affirme le sociologue François Dupuy

Après "Lost in management", le sociologue François Dupuy publie aux éditions du Seuil, "La faillite de la pensée managériale". Il y décortique les raisons pour lesquelles le management tel qu'il est pratiqué échoue et produit cynisme et désengagement. Par "paresse intellectuelle", les acquis des sciences sociales, qui éviteraient bien des erreurs, sont ignorés par des dirigeants qui ont épousé la cause de la pensée financière. Un réquisitoire revigorant.

3 - Pierre-Éric Pommelet, PDG de Naval Group, un démineur en chef

Pierre-Éric Pommelet, arrivé à la tête de Naval Group en mars 2020, s'est livré à une délicate opération de déminage pour sauver le contrat avec la Royal Australian Navy, le plus gros contrat jamais signé par le groupe.

4 - Pourquoi la remontée des cadences d’Airbus pourrait mettre des fournisseurs dans le rouge

Airbus a annoncé fin mai une ambitieuse remontée des cadences pour son A320. Une bonne nouvelle pour la filière, mais certains sous-traitants pourraient être victimes d’un redoutable effet ciseau. Explications.

5 - Les contrats Rafale devraient faire redécoller les exportations d’armes de la France en 2021

Les exportations d’armes de la France ont chuté de 41 % en 2020, à 4,9 milliards d’euros, selon le rapport du ministère des Armées. En 2021, grâce aux contrats Rafale, le seuil des 10 milliards d’euros pourrait être dépassé.