Sisley investira 40 millions d’euros d’ici à 2024 sur son site de Saint-Ouen-l’Aumône

Le groupe de produits cosmétiques et de parfums Sisley va investir 40 millions d’euros dans les deux prochaines années afin d’agrandir et de moderniser son établissement de la zone d’activité économique des Béthunes à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). « Le fort développement du groupe nécessite de construire une extension de ce site pour pouvoir accueillir plus de collaborateurs, mais aussi travailler dans de meilleures conditions », explique Philippe Valentin, directeur des opérations du groupe Sisley. Aujourd’hui fort de 400 personnes, l'effectif devrait fortement grossir et atteindre 750 salariés d’ici à 2033.

