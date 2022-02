Sirea développe un convertisseur made in France

C’est le nouveau challenge de la société tarnaise Sirea : développer un convertisseur de puissance 100 % made in France, dédié à la gestion d’énergies renouvelables multisources. Il pourra mixer différentes sources d’énergie, de tension et de nature diverses. D’une puissance de 50 kW, le convertisseur s’appuie sur une conception modulaire pour répondre à des besoins de plus forte puissance, notamment pour accompagner les projets de petits smart grids, autonomes ou intercouplés.