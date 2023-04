SiPearl accélère sur son microprocesseur européen, le chlorothalonil R471811 inquiète: le Top/Flop de la semaine

Top: vers la commercialisation d’un microprocesseur de calcul intensif européen

Doter l’Europe de son propre modèle de microprocesseur de calcul intensif, tel est l’objectif, en bonne voie, de la start-up SiPearl. Fondée il y a quatre ans dans les Yvelines, l'entreprise a bouclé, mercredi 5 avril, un tour de table d’un montant de 90 millions d’euros . Au total, elle a levé 110,5 millions d’euros depuis sa création. La Banque européenne d’investissement, ainsi que le fonds French Tech porté par l’Etat français ont notamment participé à l’investissement dans cette société qui conçoit sa solution, mais en sous-traitera la fabrication au fondeur taïwanais de semi-conducteurs TSMC.

Flop: un nouveau polluant détecté dans l’eau potable