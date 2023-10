SIMETAL3D veut démocratiser la simulation numérique pour l’impression 3D

Pourquoi faire appel à la simulation numérique ?

Erwan Beauchesne : La simulation numérique permet d’imprimer virtuellement les pièces sans engagements de coûts matière et de temps machine. Elle permet d’anticiper les problèmes et de les résoudre, de trouver les bons paramètres pour éviter les ruptures de production et les distorsions. C’est un outil indispensable pour limiter le recours à l’expérimentation ce qui réduit considérablement le temps et le coût de la mise au point et permet de réserver davantage de temps machine à la production de pièces. La modélisation numérique multi-échelles permet de comprendre l’impact de l’interaction entre les différents phénomènes physiques mis en jeu durant la fusion et la solidification sur le comportement mécanique final de la pièce fabriquée.

Quels sont les avantages offerts par l’utilisation d’AdditiveLab RESEARCH ?

Erwan Beauchesne : Le logiciel, dévoilé en 2018 par la société belge Additive BVBA, est développé par une équipe d’ingénieurs et a reçu le prix startup challenge Formnext 2019 pour ses innovations. Avec cette solution, ils ont démocratisé la simulation jusqu’à présent réservée aux experts et l’ont fait sortir de cette image de complexité. L’outil est simple d’utilisation, pragmatique, efficace et économique. De plus, il a l’avantage d’être ouvert. Chaque utilisateur peut façonner le logiciel en fonction de son savoir-faire et de ses problématiques. Par exemple, il permet de simuler des procédés bi-matériaux.

Quels autres services proposez-vous à vos clients ?

Erwan Beauchesne : Nous accompagnons nos clients dans la prise en main du logiciel, effectuons le suivi et la formation. Pour les demandes ponctuelles ou pour ceux qui ont peu de moyens, nous sommes en mesure de réaliser les simulations et de les orienter vers les bons choix.

