SIMAFORM : Innovation et diversification

L’entreprise s’est lancée dans la fabrication additive métallique il y a une dizaine d’années pour produire les pièces servant à imprimer les sillons qui donnent aux pneus une meilleure adhérence.

Positionnée depuis son origine, dans les années 1960, dans la fabrication de pièces en tôlerie fine de manière traditionnelle (usinage, emboutissage, traitement de surface, …), elle adresse désormais les marchés de la sous-traitance aéronautique, du médical, de l’outillage, de l’agroalimentaire, de l’automobile …

Réduction des coûts et maîtrise technologique

« Nous développons actuellement une nouvelle pièce pour un connecteur électronique qui était jusqu’à présent fabriquée en fonderie. Avec la FA, nous pouvons alléger les pièces et y introduire de nouvelles fonctionnalités avec une plus grande maîtrise et des solutions plus économiques en termes de temps et de matière » souligne son directeur Michel Dehez.

Simaform possède 7 machines de FA sur son site d’Eselborn- Lentzweiler ainsi que 2 autres imprimantes 3D en République Tchèque où elle est également implantée. L’entreprise produit annuellement entre 5 et 6 millions de lamelles dont plus de 300 000 avec la FA. « Les lamelles les plus complexes qui permettent l’amélioration des performances des pneus sont pour le plus grand nombre réalisées via la FA. »

L’innovation dans les gènes

Outre la réactivité, l’expertise et la fiabilité, l’innovation est également inscrite dans l’ADN de Simaform. « Nous sommes sans cesse en veille technologique pour améliorer nos productions. » L’entreprise travaille ainsi en coopération avec des centres de recherches universitaires. Elle planche notamment sur la mise au point d’un procédé de polissage pour augmenter la qualité de surface de pièces fabriquées en FA.

gadm@simaform.lu

www.simaform.com

Contenu proposé par SIMAFORM