Siléane ouvre une filiale à Toulouse

Emballages Magazine s’est déjà fait l’écho des activités de Siléane, une entreprise basée à Saint-Etienne (Loire) qui se revendique comme un spécialiste de la robotique adaptative. Son outil Kamido est par exemple capable de saisir des produits en vrac, y compris des articles hétérogènes, pour les placer ensuite sur une ligne de conditionnement, par exemple à l’intérieur d’une barquette. Ses activités vont bien au-delà de l'alimentaire. Elle s'étendent à la mécanique, à la plasturgie, aux bijoux, ... Après avoir pris des participations minoritaires dans deux entreprises aux activités similaires, Robsys à Villefranche-sur-Saône (Rhône) et Visionic à Rouen (Seine-Maritime), l’entreprise dirigée par Hervé Henry développe son maillage territorial en créant une filiale à Toulouse (Haute-Garonne). « Nous allons adresser nos secteurs historiques dans l’agroalimentaire, la pharmacie et le médical, et l’industrie en proposant à nos clients sur place des solutions pour automatiser les débuts et fins de ligne de production, cette proximité nous permettra de répondre à davantage de besoins sur le bassin », indique Patrick Monfray, qui va diriger cette filiale. Et de poursuivre : « Nous voulons aussi proposer nos solutions aux industries de l’aéronautique et du spatial et plus en général aux secteurs dans lesquels nous sommes moins présents ».

Bassins industriels

Cette implantation s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à mieux couvrir les différents bassins industriels en France, Visionic servant de tête de pont pour tout le nord du pays quand Robsys rayonne sur la moitié Est. « Depuis la fin du Covid, notre activité a fortement augmenté, y compris à l’étranger, en Suisse et en Allemagne, il n’est pas exclu que nous développions à terme de nouvelles antennes dans ces pays », explique Patrick Monfray. Avec une offre qui associe les technologies 4.0 de la robotique, la vision et l’intelligence artificielle, Siléane se propose d’automatiser tout ce qui peut l’être dans l’environnement de production. Outre Kamido, la société a développé une solution de pick and place baptisée Flowpick et un outil de gestuelle 3D appelé Rovaldy. La société a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en comptant l’activité de Robsys et Visionic. Elle emploie, en tout, 120 personnes.