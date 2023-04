SIG investit dans l’impression numérique

C’est une première en Europe pour les emballages en carton aseptiques pour liquides, selon SIG. Le fabricant suisse de briques va en effet offrir la possibilité d’une impression numérique en couleur sur ses emballages, « sans cylindres ni formes d'impression, ce qui permet une plus grande flexibilité et une plus grande souplesse pour répondre aux demandes spécifiques des clients », indique-t-il dans un communiqué. Il installe à cette fin une Rotajet 168 de Koenig & Bauer dans son usine de Linnich, en Allemagne. Elle sera opérationnelle au cours du second semestre 2023.

