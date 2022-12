Sig introduit le Polyal au Brésil

C’est une première au Brésil dans le domaine des briques en carton. Le suisse SIG investit 10 millions de réaux (1,8 million d’euros) dans une nouvelle usine de recyclage qui séparera le polyéthylène (PE) et l’aluminium du carton pour les transformer en PolyAl. L’unité, en construction dans l’Etat du Parana, devrait entrer en service début 2024 et produire 200 tonnes par mois de matière recyclée dans un premier temps. Ce faisant, SIG espère accroître de plus de 50% la valeur des matériaux issus des briques usagées. Le PolyAl sera utilisé pour la fabrication d’éléments de toiture, de palettes et de mobilier.

