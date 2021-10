Siemens prévoit de scinder sa division "Large Drive Applications"

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Arnd Wiegmann Siemens va se séparer de son unité "Large Drive Applications" (LDA), a dit lundi le groupe d'ingénierie allemand, confirmant ainsi des informations parues dans les médias. /Photo d'archives/REUTERS/Arnd Wiegmann

La scission de cette unité, qui conçoit et produit des systèmes d'entraînement à usage intensif pour les navires, les installations minières et les laminoirs, est la première étape vers une cession, a rapporté lundi le quotidien Handelsblatt.

Cette décision affectera plus de 7.000 employés de Siemens dans le monde, dont environ 2.200 en Allemagne, a indiqué Handelsblatt, citant des sources au sein de l'entreprise.

L'unité LDA fait partie du portefeuille d'activités de Siemens que le groupe souhaite voir s'améliorer ou vendre à l'avenir.

"LDA est l'un des principaux acteurs du marché et occupe une position forte dans l'ensemble, et a enregistré de très bons résultats au cours des derniers mois", a déclaré un porte-parole de Siemens.

"Nous avons maintenant décidé de scinder les activités de LDA en entités juridiques distinctes. Nous voulons donner à cette activité une autonomie et une liberté entrepreneuriale supplémentaires afin qu'elle puisse se concentrer plus précisément sur ses marchés et ses clients", a-t-il ajouté.

Le conglomérat allemand a refusé de fournir des détails financiers sur cette activité. Le porte-parole du groupe n'a pas souhaité commenter les autres options envisagées pour la division ni préciser si la scission était un prélude à la recherche d'un partenaire pour LDA ou à sa vente pure et simple.

Cette opération marquerait la dernière étape du plan stratégique de Siemens engagé sous la direction de Roland Busch, arrivé à la tête du groupe en février, et axé sur les acquisitions dans le domaine du numérique et des logiciels.

Siemens s'est concentré ces dernières années sur l'automatisation des ses sites, les transports et la technologie du bâtiment, et s'est retiré de secteurs tels que celui des équipements médicaux et la production d'énergie avec l'introduction en bourse de ses filiales Siemens Healthineers et Siemens Energy.

(Reportage Alexander Huebner, rédigé par Zuzanna Szymanska et John Revill; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)