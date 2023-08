Siemens Energy toujours plombé par les problèmes de sa division éolien

Siemens Energy est plombé par les déboires de sa division 'éolien", Siemens Gamesa, qui ne profite pas d'une envolée de la demande mondiale. Il prévoit une charge de 2,2 milliards d'euros pour l'année 2023, ce qui devrait provoquer une multiplication par six de sa perte nette, qui devrait atteindre 4,5 milliards d'euros.

Siemens Energy a également abaissé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et annoncé un nouvel objectif de bénéfice revu à la baisse. L'entreprise avait annoncé en janvier avoir détecté des problèmes de qualité majeurs sur des composants de ses éoliennes (principalement des roulements et pales de rotors). Ces révélations avaient coûté à l'entreprise environ un tiers de sa valeur boursière, soit plus de 6 milliards d'euros, et remis en question les activités au sein de Siemens Energy. Régler ces problèmes va prendre du temps et coûter beaucoup d'argent.

Le groupe allemand a dit revoir sa stratégie dans l'éolien et indiqué qu'il tiendrait informés les investisseurs lors d'une journée dédiée en novembre.

"Nos résultats du troisième trimestre témoignent des difficultés rencontrées liées au redressement de Siemens Gamesa", a déclaré Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy, ajoutant que les autres divisions du groupe, notamment les turbines à gaz et les stations de conversion d'énergie, avaient montré de bons résultats.

Avec Reuters (Christoph Steitz, Lina Golovnya, Blandine Hénault)