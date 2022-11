Siemens, confiant pour l'avenir, regroupe des activités dans une nouvelle entité indépendante

Cette nouvelle entité sera créée en 2023 et emploiera 14.000 personnes sur un marché estimé à environ 20 milliards d'euros, a précisé Roland Busch à des journalistes après la publication des résultats trimestriels du groupe allemand, supérieurs aux attentes.

"Nous sommes convaincus que (ces activités) à forte création de valeur seront significativement plus fortes et plus résistantes que si chacune des activités opérait de manière indépendante", a-t-il dit.

Roland Busch n'a pas précisé si cette entité serait scindée, introduite en Bourse ou vendue.

Le titre Siemens gagnait 7,3% à 129,86 euros en fin de matinée à la Bourse de Francfort, plus forte hausse de l'indice européen Stoxx 600, qui cédait 0,46% au même moment.

Le groupe allemand a en outre publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu pour ses activités industrielles, en hausse de 38% à 3,16 milliards d'euros au cours des trois mois à septembre, dépassant le consensus de 2,79 milliards d'euros qu'il avait lui-même fourni.

Les ventes et les commandes au cours de la période, correspondant au quatrième trimestre de son exercice décalé, ont également dépassé les prévisions.

Le groupe a enregistré une croissance sur de nombreux marchés au cours du trimestre malgré un "environnement macroéconomique toujours complexe, influencé par des pénuries d'énergie et des préoccupations en matière de disponibilité découlant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une inflation élevée et des effets associés à la pandémie de coronavirus".

Siemens constate néanmoins une forte demande pour ses produits industriels et ses logiciels, avec notamment une croissance plus forte que prévu des revenus dans le numérique, a dit Roland Busch.

Le groupe a ainsi pu afficher sa confiance dans l'avenir en prédisant une croissance de 6% à 9% de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023.

(Rédigé par John Revill; version française Elena Smirnova)