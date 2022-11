Sidésup met en service un troisième four à pellets à Engenville

Sidésup vient d'investir 6 millions d'euros sur son site d'Engenville (Loiret) afin de monter une troisième ligne de production de pellets, qui comprend l'installation d'un troisième four alimenté par de la biomasse. "Cette nouvelle ligne augmente notre capacité de 50% et nous apporte plus de flexibilité afin de varier nos productions", explique Bruno Labilloy, président de cette filiale de la coopérative Cristal Union. L'industriel est lauréat de France Relance sur une enveloppe Ademe, et sur le plan protéines de France Agrimer pour un total d'environ 2,5 millions d'euros.

L'un des trois fours à l'arrêt

[...]