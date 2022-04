Sidel veut accélérer dans les activités hors boissons

Mieux connu dans le secteur des boissons qu’il ne l’est sur les marchés de l’alimentaire solide ou des produits pour l’hygiène du corps et de la maison, Sidel veut changer la donne et tripler le chiffre d’affaires sur ces segments d’ici à 2030. Pour relever le défi, le groupe français vient de nommer Pascal Lefèvre au poste de vice-président pour le monde pour ces activités. Diplôme de l’ISG Paris Business School, Pascal Lefèvre est issu, pour ainsi dire du sérail, puisqu’il a fait ses classes dans le soufflage de contenants en polyéthylène téréphtalate (PET), l’une des activités phare de Sidel, chez le constructeur français ADS, où il a travaillé pendant neuf ans de 1996 à 2005 en tant que directeur des ventes à l’international après une brève expérience chez Interfuit, une filiale du producteur de jus de fruits Joker. Il a ensuite évolué chez le constructeur de machines d’injection plastique allemand Krauss Maffei, toujours en charge des ventes à l’international, puis chez Board Longyear, un fabricant de machines pour le secteur minier, avant d’effectuer des prestations de conseil.

Transition écologique

Pascal Lefèvre atterrit chez Sidel en 2020 pour s’occuper des ventes de solutions d'emballage et conditionnement pour les produits agroalimentaires, de l’hygiène du corps et de la maison sur les marchés de l’Europe centrale et de l’Asie. Désormais aux commandes de cette activité pour le monde, il est chargé de la développer. Il s’appuiera sur les capacités et l’expertise du groupe dans le domaine des souffleuses mais aussi dans l’encaissage, la palettisation et le convoyage avec, respectivement, les compétences de Cermex, Newtec et Gebo. La transition écologique des industries clientes fera partie de ses préoccupations. « Sidel accompagne les marques dans l’adoption de contenants PET ou rPET allégés entièrement recyclables : nous mobilisons notre capacité de conception flacon et nos solutions de soufflage à la pointe du marché, avec notamment notre technologie de chauffe préférentielle pour les contenants de forme complexe. » a-t-il précisé.