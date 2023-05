Sidel réduit les temps de changement de format sur ses souffleuses de bouteilles PET

Les souffleuses de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) font partie des machines de fabrication d’emballages parmi les plus productives, mais aussi parmi les plus imposantes et les plus complexes, en particulier si l’on pense à celles utilisées dans le domaine de l’eau minérale ou des boissons, qui affichent des cadences de plus de 80000 contenants par heure. Équipées de 6 à 34 séries de moules, en fonction des caractéristiques des bouteilles et des exigences de production, ces machines sont aussi celles qui requièrent le plus d’attention et de manipulations en cas de changement de format, le processus demandant d’intervenir sur chaque moule, lui-même constitué de trois parties (le fond, et les deux demi-coques) autour de la roue.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]