SICK déploie des solutions digitales pour booster la performance des industriels

Quelle est la raison d’être de SICK ?

Christophe Hien : Nous sommes là pour aider les industriels à améliorer leur productivité et leur efficience opérationnelle au travers d’une part de l’automatisation et d’autre part de manière de plus en plus intense dans la digitalisation des process. Nos outils et solutions permettent entre autres de faire de la surveillance en temps réel et d’intervenir plus rapidement en cas de défaillance, voire de prévenir celles-ci et ainsi d’éviter les arrêts de production. L’historisation des données est également un outil nécessaire à la maintenance préventive et prédictive. Nos solutions constituent aussi un levier d’efficience opérationnelle en permettant d’optimiser les processus.

Quelle est la tendance actuelle pour SICK ?

Christophe Hien : L’avance technologique de nos capteurs est globalement reconnue. La qualité et la fiabilité de nos produits aussi. Ce sont des points sur lesquels nous sommes très attachés. Nous les entretenons par la R&D et l’innovation constante. En parallèle, nous complétons ces dimensions par les nouvelles couches digitales que nos clients peuvent avantageusement exploiter. Ils sont aussi de plus en plus demandeurs. Nous développons des outils pour mieux les accompagner dans leur transformation digitale et améliorer leur compétitivité.

Quelle part représente pour vous l’innovation ?

Christophe Hien : L’innovation est l’un des secteurs clefs de notre développement. Chaque année, plus de 10 % du chiffre d’affaires du groupe (2,2 milliards d’euros en 2021) sont investis en R&D. Nous proposons une offre globale avec le développement de services digitaux et de logiciels applicatifs dans le but d’exploiter les données recueillies par nos capteurs.

Ces solutions peuvent être conçues sur mesure pour être autonomes ou s’interfacer avec les systèmes d’information existants (MES, ERP, …). L’utilisation de l’IA vient apporter des fonctionnalités encore plus performantes, comme par exemple sur nos outils de vision 2D et 3D avec le Deep Learning.

