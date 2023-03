SIANE INDUSTRIES : Le futur de l’industrie se construit au SIANE INDUSTRIES !

Placée sous le signe de l’innovation et du business, la 18e édition du salon SIANE INDUSTRIES se déroulera les 17 – 18 et 19 octobre 2023 au MEETT à Toulouse et comptera plus de 500 exposants et 14 000 visiteurs.

Le plus grand salon industriel du Grand Sud poursuit donc son développement et mettra cette année un coup de projecteur sur les leviers d’une nouvelle croissance industrielle en combinant valorisation du travail humain, attractivité des filières industrielles, modernisation de l’outil de production, performance de l’entreprise et transition énergétique.

Seront présentes sur le site, 400 tonnes de machines-outils et robots en fonctionnement, représentant ainsi un véritable atelier de production avec tous les secteurs industriels représentés, regroupant toutes les dernières innovations technologiques et organisationnelles.

Contenu proposé par SIANE INDUSTRIES