Show aérien au Bourget, urine et sueur à boire, robot inspiré du pangolin : le top 3 vidéo de la semaine

Quelles sont les trois vidéos ayant suscité le plus d'intérêt ces derniers jours sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme cette semaine : F-35, Rafale, A400M et A321 XLR d'Airbus et taxi volant ont fait leur show au Bourget, la Nasa a mis au point un procédé pour recycler l'urine et la sueur des astronautes en eau potable, un robot inspiré du pangolin permet de transporter des traitements à l'intérieur du corps humain.