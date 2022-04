Shift : Catalyseur de l’innovation digitale

Comment l’innovation et le design de service ont-ils transformé la proposition de valeur de LPG Systems ?

Christophe Odin : LPG est une pépite industrielle française leader mondial de la stimulation cellulaire et musculaire. Shift est intervenu sur la refonte du parcours de formation clients afin d’offrir aux utilisateurs une expérience digitalisée. Un levier stratégique pour LPG qui élargit sa vocation de manufacturier de machines, en enrichissant fortement les services associés. Nous avons co-construit avec les utilisateurs et testé de nouveaux parcours pour améliorer l’expérience. Le nouveau modèle économique structuré packagées a permis de différencier LPG sur le marché.

Comment MICHELIN pilote-t-il l’innovation digitale par la valeur et l’expérience utilisateur ?

Christophe Odin : Chez MICHELIN, leader international du pneu, la DSI développe avec le Business une approche Produit orientée client. Dans ce contexte de transformation culturelle, le Pôle UX (Expérience Utilisateur) occupe un rôle stratégique. Shift accompagne cette équipe pour généraliser et consolider les pratiques de l’UX Design. Objectifs : Impliquer les métiers, centraliser les données, mesurer les usages et les résultats, déployer une culture du test et embarquer l’UX dans tous les projets. Shift guide les choix stratégiques et renforce les capacités opérationnelles afin de permettre cette transformation en moins d’un an avec une approche Lean et Agile.

Le management de l’innovation et le Design UX sont-ils des facteurs qui paralysent les projets ?

Christophe Odin : Bien au contraire ! Si 70 % des projets digitaux échouent faute d’adoption par les utilisateurs, le Management de l’Innovation entrepris en mode Lean UX permet de gagner entre 30 et 50 % de temps sur la durée globale d’un projet. Nous le démontrons en ce moment même chez un leader français de la chimie, que nous accompagnons dans le re-Design de son portail de demandes utilisateurs.

