Sheryl Sandberg va quitter son poste de directrice des opérations de Meta

Le titre du réseau social, qu'elle a contribué à rendre rentable, perdait plus de 4% à Wall Street après cette annonce.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé lui aussi sur Facebook que le directeur de la croissance du groupe, Javier Olivan, allait remplacer Sheryl Sandberg.

Javier Olivan travaille depuis plus de 14 ans pour Meta et a dirigé des équipes gérant Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Sheryl Sandberg, 52 ans, dit dans son post sur Facebook ne pas avoir encore pris de décision pour son avenir, mais prévoir de se concentrer sur la fondation qu'elle a créée et sur ses actions philanthropiques.

Elle précise qu'elle quittera l'entreprise cet automne, mais continuera de siéger au conseil d'administration de Meta.

(Akash Sriram à Bangalore, version française Tangi Salaün)