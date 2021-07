Sherwin-Williams engage la production d'une résine sans perturbateur endocrinien sur le site Valspar à Tournus

15 jours gratuits et sans engagement

Fabricant de peinture et vernis pour une large gamme d’applications, le site Valspar de Tournus (Saône-et-Loire), propriété du groupe américain Sherwin-Williams, va bénéficier d’un investissement de 45 millions d’euros afin de créer un centre de recherche et développement (R&D) et une nouvelle ligne de production de résine. Le site, qui compte déjà 150 salariés, profitera également de la création d’une vingtaine de nouveaux emplois tant en R&D qu’en fabrication.