Shell : Bénéfice en baisse de 56% à 5 milliards de dollars au T2

Shell a annoncé qu'il rachèterait 3 milliards de dollars d'actions au cours des trois prochains mois, soit une baisse par rapport à 3,6 milliards de dollars au cours des trois mois précédents, tout en portant son dividende à 0,33 dollar par action, comme annoncé précédemment en juin.

Le bénéfice ajusté de Shell s'est élevé à 5,07 milliards de dollars, manquant ainsi la prévision moyenne des analystes fournie par la société de 5,8 milliards de dollars.

Ces résultats sont à comparer aux bénéfices trimestriels records de 11,5 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt et de 9,65 milliards de dollars au premier trimestre 2023.

Le concurrent TotalEnergies a de son côté annoncé jeudi qu'il maintiendrait ses rachats d'actions à un niveau de 2 milliards de dollars au troisième trimestre malgré un recul de ses résultats sur la période avril-juin, marquée par la baisse des prix du gaz et des marges de raffinage.

