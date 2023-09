Share My Space, petit poucet de la surveillance spatiale aux grandes ambitions

La surveillance spatiale est l’un des sujets chauds du moment. Au-delà des militaires, les opérateurs de satellites commerciaux veulent eux aussi savoir ce qui circule sur les différentes orbites. Et pour cause. Avec des satellites toujours plus nombreux et des débris toujours plus menaçants, ces acteurs veulent être avertis suffisamment tôt pour réaliser une manœuvre d’évitement. Les statistiques sont déjà affolantes : Starlink, la constellation de SpaceX pour apporter des services Internet par satellite, aurait réalisé plus de 25 000 manœuvres anticollision en 6 mois ! La start-up française Share My Space, qui compte plus de 25 salariés, s’est positionnée dès 2017 sur ce créneau.

[...]