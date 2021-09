Shadow, le service français de PC de jeu dans le cloud, s’offre un nouveau départ

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Shadow Shadow, le service de PC de jeu dans le cloud.

Nouveau départ de Shadow, dans le giron d’OVH. La pépite française Blade, qui propose ce service de PC de jeu dans le cloud, est en pleine transformation depuis sa reprise en mai 2021 par Octave Klaba, le président-fondateur d’OVH.

Le premier grand changement concerne les tarifs d'abonnements. Les trois anciennes formules d’abonnement mensuel à 13 euros, 25 euros et 40 euros sont remplacées par une offre unique d’abonnement mensuel à 30 euros. «Nous voulons assurer la pérennité financière de la société en proposant un prix à la hauteur du service fourni, assure à L’Usine Nouvelle Eric Sele, le directeur général de l’entreprise. Avec une offre unique, nous voulons aussi simplifier la gestion de notre parc d’abonnés et être plus véloce sur le plan commercial. La réaction de la clientèle a été plutôt positive.»

Migration de l'infrastructure vers OVH

