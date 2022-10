SGH Healthcaring devient SGH Medical Pharma

SGH Healthcaring change de nom. L’entreprise, spécialiste de la production de solutions plastique pour les industries pharmaceutiques, située à Saint-Marcellin (Isère), à mi-chemin entre Valence et Grenoble, devient SGH Medical Pharma. Ce changement d’identité accompagne la transformation du groupe. « Nous souhaitons renforcer notre positionnement de partenaire de choix pour nos clients de la santé et du médical. Malgré une conjoncture actuelle et à venir exigeante, nous confirmons notre ambition de devenir un leader européen du dispositif médical et de l'administration du médicament en fournissant nos clients "on time, in full", partout dans le monde », explique Jérôme Empereur, Pdg de SGH Medical Pharma.

