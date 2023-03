SEW Usocome va se doter de deux nouvelles usines en Alsace pour plus de 300 millions d’euros

Avec la construction de deux nouvelles usines, d’un bâtiment administratif et d’un parking, le fabricant de systèmes d'entraînement et d'automatisation SEW Usocom va investir plus de 300 millions d’euros d’ici à 2030 sur ses deux sites alsaciens de Haguenau et Brumath (Bas-Rhin). Première étape de ce gros projet : la construction d’une nouvelle usine à Brumath, qui verra le jour fin 2026 ou début 2027 et permettra de transférer l’activité de bobinage depuis Haguenau. Son coût sera compris entre 80 et 100 millions d’euros.

Le nouveau site de production s’étendra sur 25 000 mètres carrés et aura une capacité de production maximale de 12 000 stators quotidiennement, la production actuelle tournant autour de 6 à 7 000 pièces. «C’est la deuxième étape de la transformation du site de Brumath», pointe Jean-Claude Reverdell, directeur général. L’entreprise avait investi 70 millions d’euros en 2021 pour développer un nouveau concept de stockage et de logistique sur mesure dans deux magasins à Brumath, qui seront achevés en 2024.

Développement de l'économie circulaire

