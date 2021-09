Seulement 120 000 personnes en France, sur 18 millions éligibles, ont reçu un rappel de vaccin anti-Covid

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mat Napo - Unsplash Les rappels doivent impérativement être effectués avec un vaccin ARNm, dont soit celui de Pfizer/BioNTech (photo), soit celui de Moderna, en France.

Un peu plus de 120 000 personnes ont déjà reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid, depuis le 1er septembre, a annoncé le 7 septembre le ministère des Solidarités et de la Santé. Ce qui est un démarrage timide pour cette nouvelle phase de la campagne vaccinale, sachant qu’environ 18 millions de personnes sont éligibles à ce jour à cette troisième dose, avant un probable élargissement à l’ensemble de la population ces prochains mois.

Pour le moment, cette troisième dose est réservé uniquement aux personnes de plus de 65 ans, aux résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée, aux personnes avec comorbidités et donc à risques de développer des formes graves du Covid, ainsi qu’aux personnes immuno-déprimées.

