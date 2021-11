Cessation immédiate d'activité pour la SAM et ses 333 salariés à Viviez

15 jours gratuits et sans engagement

Clap de fin pour la SAM (Société aveyronnaise de métallurgie), à Viviez, dans l'Aveyron. Le tribunal de commerce de Toulouse (Haute-Garonne) vient de prononcer, ce vendredi 26 novembre, la cessation d'activité immédiate de l'entreprise. Le coup est rude à encaisser pour le bassin de Decazeville et plus largement pour l'économie aveyronnaise, déjà très secouée par les menaces qui pèsent sur plus de 750 emplois du site de Bosch Rodez, à Onet-le-Château. Avec la fermeture de la SAM, ce sont 333 emplois directs qui sont condamnés.