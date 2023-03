Sesotec s'implante à Rennes

Internet a beau faire des miracles, rien ne vaut de voir et de tester en personne les machines quand on est dans l'industrie ! C’est ce qui explique sans doute la tendance des constructeurs de biens d’équipement à multiplier les agences et les filiales au niveau international et en région. Sesotec, qui fabrique des systèmes de contrôle pour l’industrie alimentaire et plus particulièrement des rayons X et des détecteurs de métaux, a choisi Rennes (Ille-et-Vilaine) pour s'implanter en France. « Nous sommes au cœur d’une région où les entreprises du secteur alimentaire sont très nombreuses, elles pourront désormais venir chez nous pour tester notre matériel avec leurs propres produits », indique Johannes von Stein, vice-président des ventes de la division alimentaire. La société allemande s’est installée dans des locaux de 150 m², dans le sud-est de la métropole bretonne.

